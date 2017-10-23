Нужно сделать дизайн внутренних страниц сайта . Прототип страницы имеется . Нужен понятный и красивый дизайн. Оплата по факту за каждую страницу по 20 доллов .
Дизайн сайта-визитки
Нужно нарисовать дизайн сайта-визитки для консалтинговой компании.
Необходимые страницы:
- Главная
- Внутренняя (типовая)
- Услуги
- Портфолио
- Контакты
Бюджет фиксированный. Детали обсудим с кандидатом, чьи работы в портфолио понравятся по стилистике.
В заявке оставляйте свои контактные данные (скайп, телеграм).
Заявки фрилансеров
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