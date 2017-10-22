Требуется Дизайнер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка237 просмотров

Нужно сделать дизайн  внутренних страниц сайта .  Прототип страницы имеется . Нужен понятный и красивый дизайн.

Оплата по факту за каждую  страницу по 20 доллов . 

8 лет назад
tmur
28 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров