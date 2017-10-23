Редизайн сайта строительной тематики

Добрый день. Сайт для заказа и написания эссе/курсовых/дипломов. Название сайта: writingessay.help Необходим дизайн 2 страниц: главная и общая страница "новости"/раздела. Дизайн главной должен быть в стиле лендинга, т.е. "экранами". Общее ...