Сделать адаптивный дизайн вместе с версткой.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок337 просмотров

Сделать адаптивный дизайн и верстку (адаптивную,кросбраузерную) сайта в соответствии с брифом. Срок 4 дня после предоплаты.

8 лет назад
gavrilovworks
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$500
4 дня
Отличная работа, однозначно рекомендую.
Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов