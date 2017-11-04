Есть интернет-магазин www.ledcentral.ru Необходимо сделать адаптивные версии для мобильных браузеров (от 320 тчк) до планшетов. Макеты десктопные есть в psd.
Нужно сделать два варианта оффера на главную страницу сайта
Задача.
Есть демо версия сайта https://hotvisa.pixarstudio.ru/
Вместо огромного слайдера нужно поставить статичный оффер.
Как он должен выглядеть?
Первый вариант
Что то примерно вот такое http://prntscr.com/h4qntq
ну конечно с утетом текущей цветовой палитры.
Какие УТП должны быть в блоке.
1. Срочный визы от 1 дня
2. Оформление загранпаспортов от 3-ех дней
3. Туристические приглашения от 1 часа
4. Визы гражданам стран СНГ
5. Возможность оформления без присутствия
6. Работаем с Крымом
Второй вариант
Нравится вот такой вариант http://prntscr.com/h4qw5p
Только вместо внизу популярных направлений опять таки главные УТП.
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