Нужно сделать два варианта оффера на главную страницу сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок182 просмотра

Задача.

Есть демо версия сайта https://hotvisa.pixarstudio.ru/

Вместо огромного слайдера нужно поставить статичный оффер.

Как он должен выглядеть?

Первый вариант

Что то примерно вот такое http://prntscr.com/h4qntq

ну конечно с утетом текущей цветовой палитры.

Какие УТП должны быть в блоке.

1. Срочный визы от 1 дня

2. Оформление загранпаспортов от 3-ех дней

3. Туристические приглашения от 1 часа

4. Визы гражданам стран СНГ

5. Возможность оформления без присутствия

6. Работаем с Крымом

Второй вариант

Нравится вот такой вариант http://prntscr.com/h4qw5p

Только вместо внизу популярных направлений опять таки главные УТП.

8 лет назад
artjag
Артем 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

GrafKrestovsky
Глеб Князев 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$12
1 день
Все хорошо. Спасибо
Все хорошо Приятно работать
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$20
2 дня
Святослав сделал именно то, что я от него хотел. И в точку с первого раза. Теперь по дизайну, только с ним!
Очень понравилось сотрудничать с Артемом, один из лучших заказчиков. Всё сотрудничества прошло - идеально! Спасибо за интересный проект. Очень рекомендую к сотрудничеству и жду Вас с новыми проектами :-)

Заявки фрилансеров

GrafKrestovsky
Глеб Князев 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад