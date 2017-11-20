Необходимо сделать адаптивные версии дизайна

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Завершен24 заявки233 просмотра

Есть интернет-магазин www.ledcentral.ru

Необходимо сделать адаптивные версии для мобильных браузеров (от 320 тчк) до планшетов.

Макеты десктопные есть в psd.

8 лет назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

GrafKrestovsky
Глеб Князев 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$60
5 дней
Все качественнно
Все четко и понятно

Заявки фрилансеров

GrafKrestovsky
Глеб Князев 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад