Прорисовать макеты дизайта сайта

Деловая соц. сеть разрабатывает новый сервис, который будет реализован в формате отдельного сайта.

Суть проекта - виртуальный бизнес-инкубатор. На сайте будут обучающие текстовые материалы и видео для всех посетителей. Для участников программы инкубатора будет доступен раздел с живым контентом (вебинары) и тестовыми заданиями.