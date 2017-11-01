Прорисовать макеты дизайта сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок215 просмотров

Деловая соц. сеть разрабатывает новый сервис, который будет реализован в формате отдельного сайта. 

Суть проекта - виртуальный бизнес-инкубатор. На сайте будут обучающие текстовые материалы и видео для всех посетителей. Для участников программы инкубатора будет доступен раздел с живым контентом (вебинары) и тестовыми заданиями.  

8 лет назад
guest_15095339208295
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров