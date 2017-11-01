Добрый день, Появилась необходимость сделать редизайн проекта altvpn.com Более детально готов обсудить все в телеграмме или Skype Так же нужен иллюстратор или дизайнер и иллюстратор в одном человеке
Сделать плашку для службы такси
плашка которая была
сделать новую плашку для гугл мой бизнес
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