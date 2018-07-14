Дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок313 просмотров

Требуется сделать дизайн лендинга по продаже березовых дров . С подбором качественных изображений и видео на 3-5 секунды.  Лаконичный дизайн. 

Целевая аудитория 

55 лет и старше 35%

45-54 года 27,1%

35-44 года 18,8%

25-34 года 15,5%

18-24 года 2,58%

8 лет назад
Bammbino
35 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$100
5 дней
Сделано все на отлично! Буду обращаться еще! Рекомендую!
Все Ок)

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад

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