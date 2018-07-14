Деловая соц. сеть разрабатывает новый сервис, который будет реализован в формате отдельного сайта. Суть проекта - виртуальный бизнес-инкубатор. На сайте будут обучающие текстовые материалы и видео для всех посетителей. Для участников программы ...
Дизайн лендинга
Требуется сделать дизайн лендинга по продаже березовых дров . С подбором качественных изображений и видео на 3-5 секунды. Лаконичный дизайн.
Целевая аудитория
55 лет и старше 35%
45-54 года 27,1%
35-44 года 18,8%
25-34 года 15,5%
18-24 года 2,58%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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