Создание лендинг страницы

# 1 — $ 150

Портал КомментарииУА https://comments.ua/ работает на рынке СМИ более 10 лет. и сейчас принято решение расширять присутствие в городах Украины через продажу франшизы. Поэтому появилась необходимость создать лендинг под эти цели.

Хороший готовый сайт по франшизам можно посмотреть здесь https://citysitesglobal.com/ua

собственно говоря, можно сделать что-то на него похожее только с учетом корпоративных цветов КомментарииУа

Итак:

у нас на лендинге 7 разделов

- о проекте

- примеры сайтов

- преимущества франшизы

- этапы открытия

- инвестиции и окупаемость

- стать партнером

также оставляем ТОП меню с разделами НАШИ ГОРОДА, БЛОГ, ОТЗЫВЫ, ПАКЕТЫ ФРАНШИЗ, КОНТАКТЫ - поскольку это лендинг, то эти страницы отдельно рисовать не надо, просто предусмотреть поля в шапке

также будет подвал сайта

ну и соцкнопки надо нарисовать

отдельно надо также предусмотреть дизайн под мобильные экраны размерами:

768х1280; 480х800; 320х480