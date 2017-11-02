Мелкие правки дизайна

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок164 просмотра

Добрый день

Есть доп. работка по сайту http://z11.vvww.info

Вот Такие замечания были для верстальщика https://yadi.sk/d/4qwYw_YJ3P4HR9

Вот для этого нужен дизайн http://my.jetscreenshot.com/10660/20171030-j8jd-218kb.jpg

И это https://yadi.sk/i/ji_g7P0n3P3wcB

Все по мелкому. 

Постоплата

7 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018.  Стоимость 3 тыс. руб.  Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн письма для рассылки

    Нужно 2 дизайна писем для рассылок.Первый-для отправки логина и пароля,второй-для постоянной рассылки.Он должен собой представлять шаблон:шапка,фон и футер не меняются,будет только меняться картинка/баннер в бади и текст рассылки.Стиль по дизайну сайта.Сайт:http://luckyflash.club/

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Одностраничный сайт

    Благодарю вас за интерес к проекту и потраченное время. К сожалению, заказчик изменил свои планы и проект откладывается на неопределенный срок.  Желаю всем успеха и благополучия!

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн проекта

    Добрый день, Появилась необходимость сделать редизайн проекта altvpn.com Более детально готов обсудить все в телеграмме или Skype  Так же нужен иллюстратор или дизайнер и иллюстратор в одном человеке

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать дизайн и логотип для интернет магазина.

    $30

    Нужно разработать дизайн и лого главной страницы для интернет магазина childrens.com.ua Механика: Делаете эскиз логотипа и дизайна главной страницы, если принимаем платим 50%, после этого Вы должны предоставить исходники с дизайном и лого для ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $100

    Требуется сделать дизайн лендинга по продаже березовых дров . С подбором качественных изображений и видео на 3-5 секунды.  Лаконичный дизайн.  Целевая аудитория  55 лет и старше 35% 45-54 года 27,1% ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Прорисовать макеты дизайта сайта

    Деловая соц. сеть разрабатывает новый сервис, который будет реализован в формате отдельного сайта.  Суть проекта - виртуальный бизнес-инкубатор. На сайте будут обучающие текстовые материалы и видео для всех посетителей. Для участников программы ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать два варианта оффера на главную страницу сайта

    $20

    Задача. Есть демо версия сайта https://hotvisa.pixarstudio.ru/ Вместо огромного слайдера нужно поставить статичный оффер. Как он должен выглядеть? Первый вариант Что то примерно вот такое http://prntscr.com/h4qntq ну конечно ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад