Редизайн зайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок524 просмотра

Необходимо сделать редизайн шапки сайта (с главным меню). Верстальщик есть. Ищу человека который сделает интересный, современный и качественный дизайн, если понравится подход к делу буду работать с человеком постоянно. Люди, кто делает быстро и лишь бы отдать материал (работа на скорость, а не на качество), просьба не беспокоить.

7 лет назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$25
1 день
Рекомендую, как отличного исполнителя Ваших задач!
Спасибо за проект. Все на высшем уровне. Рекомендую Евгения к сотрудничеству :)
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 лет назад
$20
1 день
Работы выполнена отлично и в срок! Рекомендую данного исполнителя для Ваших задач.
Спасибо Евгению за интересный проект! Отличный заказчик, ТЗ, оплата, общение, все на высшем уровне. Рекомендую всем!
alexeewq
Иван 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель Ваших проектовЙ
Всё здорово, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 лет назад
alexeewq
Иван 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018.  Стоимость 3 тыс. руб.  Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется сделать дизайн лендинга: 3 макета PSD -смартфон, комп, планшет Тематика: разработка и изготовление планов эвакуации при пожаре: в качестве ТЗ даю ссылки на сайты из которых вытащить идеи, контент и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн лендинга по прототипу

    $30

    По ссылке http://app-youla.ru/ пример дизайна, какой нужен.   Что предоставлю на работы: 1) прототип лендинга со структурой и копирайтом. 2) исходник дизайна http://app-youla.ru/ (шрифты+psd) Что нужно учесть: 1) Поскольку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Мелкие правки дизайна

    $10

    Добрый день Есть доп. работка по сайту http://z11.vvww.info Вот Такие замечания были для верстальщика https://yadi.sk/d/4qwYw_YJ3P4HR9 Вот для этого нужен дизайн http://my.jetscreenshot.com/10660/20171030-j8jd-218kb.jpg И это https://yadi.sk/i/ji_g7P0n3P3wcB Все по ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн письма для рассылки

    Нужно 2 дизайна писем для рассылок.Первый-для отправки логина и пароля,второй-для постоянной рассылки.Он должен собой представлять шаблон:шапка,фон и футер не меняются,будет только меняться картинка/баннер в бади и текст рассылки.Стиль по дизайну сайта.Сайт:http://luckyflash.club/

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Одностраничный сайт

    Благодарю вас за интерес к проекту и потраченное время. К сожалению, заказчик изменил свои планы и проект откладывается на неопределенный срок.  Желаю всем успеха и благополучия!

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн проекта

    Добрый день, Появилась необходимость сделать редизайн проекта altvpn.com Более детально готов обсудить все в телеграмме или Skype  Так же нужен иллюстратор или дизайнер и иллюстратор в одном человеке

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать дизайн и логотип для интернет магазина.

    $30

    Нужно разработать дизайн и лого главной страницы для интернет магазина childrens.com.ua Механика: Делаете эскиз логотипа и дизайна главной страницы, если принимаем платим 50%, после этого Вы должны предоставить исходники с дизайном и лого для ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $100

    Требуется сделать дизайн лендинга по продаже березовых дров . С подбором качественных изображений и видео на 3-5 секунды.  Лаконичный дизайн.  Целевая аудитория  55 лет и старше 35% 45-54 года 27,1% ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад