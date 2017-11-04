Редизайн зайта

Необходимо сделать редизайн шапки сайта (с главным меню). Верстальщик есть. Ищу человека который сделает интересный, современный и качественный дизайн, если понравится подход к делу буду работать с человеком постоянно. Люди, кто делает быстро и лишь бы отдать материал (работа на скорость, а не на качество), просьба не беспокоить.