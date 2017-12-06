Нарисовать дизайн лендинга по прототипу

По ссылке http://app-youla.ru/ пример дизайна, какой нужен.

Что предоставлю на работы:

1) прототип лендинга со структурой и копирайтом.

2) исходник дизайна http://app-youla.ru/ (шрифты+psd)

Что нужно учесть:

1) Поскольку фирменный стиль понятен, придумывать особо нового ничего не надо, кроме первого экрана, в котором надо на синем фоне нарисовать начинающего бизнесмена и мечтающего продвинуть свой бизнес.

2) первый экран(синий с персонажем) по высоте 650px

3) Иконки надо отрисовать в таких стилях:

http://take.ms/ls3Ho

http://take.ms/JokH4

4) иконки для дополнительных услуг в таком стиле: http://take.ms/f9k42