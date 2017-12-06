Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018. Стоимость 3 тыс. руб. Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с ...
Нарисовать дизайн лендинга по прототипу
По ссылке http://app-youla.ru/ пример дизайна, какой нужен.
Что предоставлю на работы:
1) прототип лендинга со структурой и копирайтом.
2) исходник дизайна http://app-youla.ru/ (шрифты+psd)
Что нужно учесть:
1) Поскольку фирменный стиль понятен, придумывать особо нового ничего не надо, кроме первого экрана, в котором надо на синем фоне нарисовать начинающего бизнесмена и мечтающего продвинуть свой бизнес.
2) первый экран(синий с персонажем) по высоте 650px
3) Иконки надо отрисовать в таких стилях:
4) иконки для дополнительных услуг в таком стиле: http://take.ms/f9k42
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