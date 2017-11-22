Wad0

Вадим Старченко Wad0

 
36 летУкраина/Краматорск
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Web design

Web design Быстро, качественно, не дорого !

https://www.weblancer.net/users/Wad0/portfolio/

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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
Rioba1989
Сергей 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов
$30
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн лендинга по прототипу
Порадовал своим ответственным подходом к мелочам и деталям. Продолжу работать.
Понравилось работать с Сергеем. всегда на связи, подробное ТЗ, интересные проекты. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
iljos
43 годаГермания
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
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Хочу сказать спасибо за титаническое терпение и спокойствие, редкое качество в наше время! Выполнил заказ качественно и в срок, спасибо!
Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата! С удовольствием буду сотрудничать с Дмитрием.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $20от 1 дня
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