Web design
Web design Быстро, качественно, не дорого !
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$30
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Порадовал своим ответственным подходом к мелочам и деталям. Продолжу работать.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Сергеем. всегда на связи, подробное ТЗ, интересные проекты. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$5
10 баллов
6 лет назад
Хочу сказать спасибо за титаническое терпение и спокойствие, редкое качество в наше время! Выполнил заказ качественно и в срок, спасибо!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата! С удовольствием буду сотрудничать с Дмитрием.
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $20от 1 дня
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