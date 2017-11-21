Макет письма

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок444 просмотра

нужно сделать макет письма для рекламной рассылки по почтовым ящикам.

7 лет назад
iljos
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Wad0
37 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
3 дня
Хочу сказать спасибо за титаническое терпение и спокойствие, редкое качество в наше время! Выполнил заказ качественно и в срок, спасибо!
Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата! С удовольствием буду сотрудничать с Дмитрием.

Заявки фрилансеров

Wad0
37 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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