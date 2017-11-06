Нужен редизайн сайта

сам сайт REnovation-group.com

дизайн который нравиться.

Сайт на джумле нужен новый дизайн и натянуть на движек его. чтобы получить финишный результат.

После удачно исполнения еще 3 сайта с 0 дам.

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