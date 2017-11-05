Сделать редизайн сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки379 просмотров

Сделать редизайн данного сайта http://antibrokers.com/

разработать лого "Вернем Деньги"(не сильно замарачиваться), наполнение под контент сайта-прототипа.

7 лет назад
ivan-egorov-88
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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