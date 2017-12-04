Дизайн сайта WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок241 просмотр

Нужно сделать дизайн сайта на движке WordPress. Всего будет примерно 5 страниц. Название сайта скину в лс. 

WordPress
8 лет назад
ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

alexeewq
Иван 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$200
7 дней
Работа выполнена на 110% Рекомендую
Спасибо Паше за прекрасное сотрудничество. Мои рекомендации:) Все прошло на Ура!

Заявки фрилансеров

alexeewq
Иван 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать редизайн сайт

    Сделать редизайн данного сайта http://antibrokers.com/ разработать лого "Вернем Деньги"(не сильно замарачиваться), наполнение под контент сайта-прототипа.

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен редизайн сайта

    сам сайт REnovation-group.com дизайн который нравиться.   Сайт на джумле нужен новый дизайн и натянуть на движек его. чтобы получить финишный результат. После удачно исполнения еще 3 сайта с ...

    Joomla
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • UI/UX интерфейса системы управления инвестиционным портфолио

    Требуется разработка комплексного дизайна под LP и UX для системы управления криптовалютным портфолио и трейдерских инструментов url - XChainer точка xyz Проект в активной доработке, тз составляется вместе с дизайнером. Требуется полное сопровождение дизайн-UX ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Ест существующий сайт по сендвич панелям, нужно сделать редизайн и сделать более современный дизайн. Дизайн должен быть не хуже чем в примере, стоимость желательна за главную до 5000 руб.

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна

    Нам интересно создание сайта на подобии: https://tarilux.ru/ Есть брендбук, фирменные цвета - шоколадный/кремовый в качестве основного, синий для кнопок (примерно схожие). Очень приятен дизайн на примере: https://www.templatemonster.com/ru/powerpoint-templates-type/65606.html Теперь по блокам подробнее, какие ...

    HTMLPowerPoint
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Кабинет фотошколы

    Мини тз в фотографиях, возможно, что-уберем из тз, но добавим страничку взамен bestfotoshkola.ru/city - для этого сайта делаем кабинет  Назовите цену исполнения и сроки

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать обложку фан страницы Facebook

    Страница с мудрыми изречениями великих мыслителей и философов. Желательно в чернобелых тонах. Файл sRGB JPG шириной 851 пиксель и высотой 315 пикселей и размером менее 100 килобайт.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта гостиницы

    $70

    Нужно нарисовать дизайн сайта гостиницы.  Прототип состоит из 3 страниц: Ссылка на прототип сайта Гостиница имеет два филиала в двух городах. Первая страница, это общая страница, на которой размещены 2 кнопки для перехода ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад