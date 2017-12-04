Сделать редизайн данного сайта http://antibrokers.com/ разработать лого "Вернем Деньги"(не сильно замарачиваться), наполнение под контент сайта-прототипа.
Дизайн сайта WordPress
Нужно сделать дизайн сайта на движке WordPress. Всего будет примерно 5 страниц. Название сайта скину в лс.
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