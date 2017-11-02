Создать похожую работу

Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018. Стоимость 3 тыс. руб. Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с ...
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Здравствуйте.
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