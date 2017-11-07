Прототипирование и разработка дизайна сайта кафе

Добрый день. Концепция утверждена, структура сделана. Необходимо спроектировать и разработать адаптивный дизайн сайта состоящий из:

1. Главная промо-страница группы мест общепита

2. Техническая страница с оформлением блоков контента, функциональными элементами, которые потребуются при оформлении страниц сайта

3. Целевая страница ресторана - универсальная

Подробнее выбранному исполнителю, по запросу также концепцию и структуру вышлю, исполнитель должен быть оформлен в качестве ИП или иметь возможность получать оплату на ООО по договору.