Створення сайту авторських казок

Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить страницу тематики развлекательный журнал. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка с названием проекта + ...