Создать сайт-лендинг на WordPress

Необходимо создать копию сайта офисная-мебель-недорого.москва на движке WordPress (после создания сайта все фотографии и информация будет заменена).

- На сайте не будет блока "Расчет стоимости".

- В блоке "Каталог мебели" будут просто картинки с ссылками на другие разделы сайта.

- В блоке "Наши работы" будет простая галерея Fancybox 3.

- Все внутренние страницы буду создаваться собственными силами (необходимо только сверстать прототип главной страницы).

- Дизайн должен быть адаптивным.

Подробности при прямом контакте с исполнителем.