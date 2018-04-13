Сайт объявлений по недвижимости

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок293 просмотра
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Надо сделать региональный кусок авито по Недвижимости с поиском как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/nedvizhimost

В каждой категории тоже со своими доп параметрами типо как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost

Так же с привязкой к яндекс карте.

У пользователей должна быть максимальна простая регистрация через email/sms

Пополнение баланса в ручном режиме через модератора пока и ограничением на кол-во объявлений / или месячную подписку

Дизайн не принципиален вовсе, важна стабильная работа с телефона (адаптив)

Хочется использовать частично готовое решение

цена до 50 000 ₽

прототипы дадим

дизайна достаточно бутстрапа

6 лет назад
rfweb
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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