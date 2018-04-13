Сайт объявлений по недвижимости

Необходимо создание сайта свадебного агенства и логотипа, а также его продвижение. Создание сайта с нуля, дизайн и прочее. Вот ссылки работ, которые мне нравятся. Приблизительно таким я представляю мой будущий сайт: http://chaplin.by http://www.dlyadvoih.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать региональный кусок авито по Недвижимости с поиском как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/nedvizhimost
В каждой категории тоже со своими доп параметрами типо как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost
Так же с привязкой к яндекс карте.
У пользователей должна быть максимальна простая регистрация через email/sms
Пополнение баланса в ручном режиме через модератора пока и ограничением на кол-во объявлений / или месячную подписку
Дизайн не принципиален вовсе, важна стабильная работа с телефона (адаптив)
Хочется использовать частично готовое решение
цена до 50 000 ₽
прототипы дадим
дизайна достаточно бутстрапа
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