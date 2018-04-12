Необходимо сделать приложение на андройд и айос, связав все это дело с веб сайтом. Нужен способный программист, который разбирается не только в программирование, но и в футболе, желательно с Украины. Проект долгосрочный. А так же необходимо будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим сайт по заказу курьеров по ключ
Дизайн, логотип все нужно.
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ
выбор города
простая регистрация
Создание заказа на доставку:
Выбор откуда и куда (предусмотреть возможность выбора нескольких адресов)
Что везем
Вес
габариты
расчет стоимости (сколько процентов если нужен выкуп, за каждый адрес, за расстояние, за количество адресов - эти параметры задаются для каждого города в админке)
способ оплаты с баланса сайта, наличными, терминал, *онлайн оплата и кто платит
*онлайн оплата Эквайринг ТИНКОФФ
личный кабинет
адреса
данные телефон email и тд
отчеты с импортом xls, csv
пополнение баланса
формирование актов, выписка счетов если юр лицо.
О проекте
Контакты
АДМИНКА
Главный администратор с возможностью создания операторов (которые могут относиться как к несколькми так и к одному городу)
Список городов и настройка цен
Отчеты с фильтрацией по городам, клиентам, курьерам и др.
-проставление статусов, редактирование заказов
список *курьеров с возможностью просмотра задолженности, загруженных документов, активация-деактивация
заказы и курьеры на карте с отображением в реальном времени.
Возможность создания заказа админке с выбором карточки клиента или созданием нового клиента.
API для загрузки заказов из других систем
ПРИМЕЧАНИЕ
*курьеры регистрируются в приложении (приложения работают)
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