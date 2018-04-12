Необходим сайт по заказу курьеров по ключ

Дизайн, логотип все нужно.

КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

выбор города

простая регистрация

Создание заказа на доставку:

Выбор откуда и куда (предусмотреть возможность выбора нескольких адресов)

Что везем

Вес

габариты

расчет стоимости (сколько процентов если нужен выкуп, за каждый адрес, за расстояние, за количество адресов - эти параметры задаются для каждого города в админке)

способ оплаты с баланса сайта, наличными, терминал, *онлайн оплата и кто платит

*онлайн оплата Эквайринг ТИНКОФФ

личный кабинет

адреса

данные телефон email и тд

отчеты с импортом xls, csv

пополнение баланса

формирование актов, выписка счетов если юр лицо.

О проекте

Контакты

АДМИНКА

Главный администратор с возможностью создания операторов (которые могут относиться как к несколькми так и к одному городу)

Список городов и настройка цен

Отчеты с фильтрацией по городам, клиентам, курьерам и др.

-проставление статусов, редактирование заказов

список *курьеров с возможностью просмотра задолженности, загруженных документов, активация-деактивация

заказы и курьеры на карте с отображением в реальном времени.

Возможность создания заказа админке с выбором карточки клиента или созданием нового клиента.

API для загрузки заказов из других систем

ПРИМЕЧАНИЕ

*курьеры регистрируются в приложении (приложения работают)