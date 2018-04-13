Надо сделать региональный кусок авито по Недвижимости с поиском как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/nedvizhimost В каждой категории тоже со своими доп параметрами типо как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost Так же с привязкой к яндекс карте. У пользователей должна быть максимальна простая регистрация через email/sms Пополнение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток всем заглянувшим сюда исполнителям. У меня есть цель - иметь свой сайт и зарабатывать на нём.
Для того, чтобы зарабатывать на нём, его нужно создать, оформить, раскрутить и выкладывать на него статьи. В первую очередь нужно его создать. В этом мне и нужна полная помощь. Сайт в дальнейшем будет наполнен информационными статьями о мессенджерах, различных приложениях, программах, сайтах и т.д.
С Вас:
- домен
- хостинг
- движок и шаблон на него
- карта
С меня:
- хорошая оплата (договоримся)
- ТЗ
- опыт работы в данной области
- примерную стоимость
- примерный срок выполнения работы
Жду Ваших ответов!
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создание сайта свадебного агенства и логотипа, а также его продвижение. Создание сайта с нуля, дизайн и прочее. Вот ссылки работ, которые мне нравятся. Приблизительно таким я представляю мой будущий сайт: http://chaplin.by http://www.dlyadvoih.ruСайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходим сайт по заказу курьеров по ключ Дизайн, логотип все нужно. КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ выбор города простая регистрация Создание заказа на доставку: Выбор откуда и куда (предусмотреть возможность выбора нескольких адресов) Что везем Вес габариты расчет стоимости (сколько процентов если нужен выкуп, за каждый адрес, за ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать приложение на андройд и айос, связав все это дело с веб сайтом. Нужен способный программист, который разбирается не только в программирование, но и в футболе, желательно с Украины. Проект долгосрочный. А так же необходимо будет ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
Верстка под готовый дизайн(уже имеется диз) Полное написание скрипта с нуля и настройка с помощью) Цена договорная Желательно опыт работы в сфере рулеток ксго и портфолио из сайтов. Оплата 50 в начале и 50 после полной настройки скрипта под ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен простой,небольшой сайт с возможностью редактирования своих обьетовСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт минималистичный - эстетичный. Это может быть даже не сайт, а какой-то шаблон. Где можно будет указать свои данные, что бы в дальнейшем мы связались человеком. И где можно будет произвести транзакции на благотворительность. Сайт предназначен для граждан ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Создание сайта под ключ с анимацией. Личный кабинет создавать не нужно.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Разработать сайт для детей. Сайт с личными кабинетами для детей и преподователей. Есть ссылка на похожий сайт.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт для предоставления импорт-экспорт услуг в КНР, простой, корпоративный стиль, сайт будет в себе вмещать как и услуги ВЭД так и собственные продукты на экспорт из Китая.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт6 лет назад