Создание сайта

Доброго времени суток всем заглянувшим сюда исполнителям. У меня есть цель - иметь свой сайт и зарабатывать на нём.

Для того, чтобы зарабатывать на нём, его нужно создать, оформить, раскрутить и выкладывать на него статьи. В первую очередь нужно его создать. В этом мне и нужна полная помощь. Сайт в дальнейшем будет наполнен информационными статьями о мессенджерах, различных приложениях, программах, сайтах и т.д.

С Вас:

домен

хостинг

движок и шаблон на него

карта

То есть - Вы полностью должны подготовить сайт к дизайну, которым займутся другие фрилансеры.

С меня:

хорошая оплата (договоримся)

ТЗ

В отклике укажите:

опыт работы в данной области

примерную стоимость

примерный срок выполнения работы

Желательно приложить примеры работ.

Жду Ваших ответов!