Написание ТЗ по интернет сервису.

Надо сделать региональный кусок авито по Недвижимости с поиском как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/nedvizhimost В каждой категории тоже со своими доп параметрами типо как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost Так же с привязкой к яндекс карте. У пользователей должна быть максимальна простая регистрация через email/sms Пополнение ...
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к этому проекту
https://www.weblancer.net/projects/sajty-pod-klyuch-58/neobhodim-sajt-po-zakazu-kuryerov-po-klyuch-904667/
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