Танцевальная студия Кингстеп

Сайты «под ключ»Завершен16 заявок225 просмотров
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Добрый день ,Марина! Хотела Вас пригласить пообщаться по  разработке сайта танцевальной студии. Пожалуйста, свяжитесь со мной!

5 лет назад
oventa3
62 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
stein_300c
Денис 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$450
25 дней
Огромные слова благодарности Денису Люстиг за отличную и профессиональную работу по созданию сайта для студии танца "Кингстеп"!!! Сайт получился Красавчик https://kingstepkazan.ru/ во всем, удобный для пользователей, легкий, красивый,много опций! Выдержаны все сроки. Цена и и качество работы на отлично! Вся работа проходила на одном дыхании , в итоге получили все СУПЕР!!! Денис очень внимателен к просьбам Заказчика, очень терпеливо выслушивал все пожелания, учел все, о чем мы просили, заодно давал подсказки и нужные советы. Мне было очень комфортно работать с настоящим профессионалом своего дела. С удовольствием буду рекомендовать Дениса своим друзьям,коллегам! Также хочу поблагодарить ресурс Weblanser за возможность найти такого Крутого мастера по созданию сайтов как Денис!!! Благодарю за сотрудничество!!!
Отличный заказчик! Все цели были поставлены четко и ясно. Оплата своевременная. Очень интересный проект и опыт работы. Рекомендую ВСЕМ сотрудничество с Винерой Бариловой и ее командой!
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