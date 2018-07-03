Танцевальная студия Кингстеп

Надо сделать региональный кусок авито по Недвижимости с поиском как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/nedvizhimost В каждой категории тоже со своими доп параметрами типо как тут https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kommercheskaya_nedvizhimost Так же с привязкой к яндекс карте. У пользователей должна быть максимальна простая регистрация через email/sms Пополнение ...
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Добрый день ,Марина! Хотела Вас пригласить пообщаться по разработке сайта танцевальной студии. Пожалуйста, свяжитесь со мной!
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