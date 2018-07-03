oventa3

Винера oventa3

 
64 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

stein_300c
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$450
10 баллов
7 лет назад
Танцевальная студия Кингстеп
Отличный заказчик! Все цели были поставлены четко и ясно. Оплата своевременная. Очень интересный проект и опыт работы. Рекомендую ВСЕМ сотрудничество с Винерой Бариловой и ее командой!
Огромные слова благодарности Денису Люстиг за отличную и профессиональную работу по созданию сайта для студии танца "Кингстеп"!!! Сайт получился Красавчик https://kingstepkazan.ru/ во всем, удобный для пользователей, легкий, красивый,много опций! Выдержаны все сроки. Цена и и качество работы на отлично! Вся работа проходила на одном дыхании , в итоге получили все СУПЕР!!! Денис очень внимателен к просьбам Заказчика, очень терпеливо выслушивал все пожелания, учел все, о чем мы просили, заодно давал подсказки и нужные советы. Мне было очень комфортно работать с настоящим профессионалом своего дела. С удовольствием буду рекомендовать Дениса своим друзьям,коллегам! Также хочу поблагодарить ресурс Weblanser за возможность найти такого Крутого мастера по созданию сайтов как Денис!!! Благодарю за сотрудничество!!!
Ответный отзыв