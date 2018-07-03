Огромные слова благодарности Денису Люстиг за отличную и профессиональную работу по созданию сайта для студии танца "Кингстеп"!!! Сайт получился Красавчик https://kingstepkazan.ru/
во всем, удобный для пользователей, легкий, красивый,много опций! Выдержаны все сроки. Цена и и качество работы на отлично! Вся работа проходила на одном дыхании , в итоге получили все СУПЕР!!! Денис очень внимателен к просьбам Заказчика, очень терпеливо выслушивал все пожелания, учел все, о чем мы просили, заодно давал подсказки и нужные советы. Мне было очень комфортно работать с настоящим профессионалом своего дела. С удовольствием буду рекомендовать Дениса своим друзьям,коллегам! Также хочу поблагодарить ресурс Weblanser за возможность найти такого Крутого мастера по созданию сайтов как Денис!!! Благодарю за сотрудничество!!!