Создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать лендинг для продажи онлайн курса по психологии. Лендинг нужно адаптировать под мобильные устройства. Хотелось бы получить конверсию на выходе 25%.  Обязательно на базе платформы LP

6 лет назад
guest_15238636142539
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать сайт - маркет, доска объявлений, форум, новости на ПрестаШоп.

    Сделать тематический портал с разделами: маркет, доска объявлений, форум, новости. Шаблон (его нужно доработать) есть на PrestaShop, также рассмотрю варианты с другими движками. Потом готовый проект  разместить на сервере с ОС Linux. ТЗ в прикрепленном ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт

    Необходимо будет создать сайт, своей визуальной структурой практически копирующий этот: http://diplomstudio.ru Важным моментом является наличие админки, для пополнения в последствии сайта материалами для скачивания и редактирования содержимого страниц. Плюсом, необходимо, чтобы сайт адекватно выглядел на мобильных устройствах, ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта

    Сайт-страничка на Джумле (знаком с ней) ,из готового шаблона(ссылку вышлю по запросу.верстка (материалы готовы -2 страницы Ворда )размещение и привязка ссылок на страницы соц сетей ,метрики , вебмастера,адворда(ссылки предоставлю). Размещаете сайт у себя,после согласования оплачиваю ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт-лендинг на WordPress

    $50

    Необходимо создать копию сайта офисная-мебель-недорого.москва на движке WordPress (после создания сайта все фотографии и информация будет заменена). - На сайте не будет блока "Расчет стоимости". - В блоке "Каталог мебели" будут просто картинки с ссылками на другие разделы сайта. - ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта

    Доброго времени суток всем заглянувшим сюда исполнителям. У меня есть цель - иметь свой сайт и зарабатывать на нём.  Для того, чтобы зарабатывать на нём, его нужно создать, оформить, раскрутить и выкладывать на него статьи. В ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад