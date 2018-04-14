Сайт под ключ. Многостраничный лендинг.

Добрый день коллеги!

Нужен многостраничный лендинг под ключ для юр компании

Пример: бухгалтер (точка) рф

Понадобятся:

- Консультации по ходу всего выполнения проекта

- Прототипирование

- Дизайн (Красиво и салидно)

- Верстка (Адаптивная ко всем видам устройств и браузеров)

- Подключение CRM (формы, телефония, месенджеры, соц.сети)

- Написание текста

Количество страниц пока не известно, по ходу буду дополнять информацию.

Сам сайт должен быть продающим, доступным и с минимальным количеством текста.

Суть сайта в том, чтобы человек посмотрел и оставил заявку/позвонил. Долго на сайте находиться незачем.

Нужна примерная стоимость и сроки. На какой платформе лучше сделать.

Напишите какие вопросы нужно уточнить у клиента.

Обязательно пишите контакты, по которым с вами можно связаться без труда.