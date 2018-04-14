Cайт на 1С Битрикс

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок218 просмотров
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Необходимо сделать сайт на 1С Битрикс на существующем дизайне с частичным переносом функционала со старого сайта. 

Сайт страховой компании. На сайт будет установлена система управления «1С-Битрикс: Управление

сайтом», редакция «Бизнес»

Структура сайта:

Главная страница 

Контакты

Продукт

Реестр страховых агентов

Оформление полиса

Личный кабинет

Страница профиля

Поиск

Новости

Сайт должен обеспечивать корректное отображение информации в следующих

версиях браузеров:

● Internet Explorer (версия 10.0 и выше),

● две последние версии браузеров: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

Прошу в комментах написать вашу почасовую ставку, скиллы, контакты (предпочтительно телеграм).

Всем потенциальным исполнителям нужно быть гарантировано с нами на связи с 10 до 20 часов (МСК)

Подробное ТЗ предоставляем кандидатам.

6 лет назад
dobrodobro
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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