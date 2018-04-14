Cайт на 1С Битрикс

Необходимо создать сайт на подобии http://apteka-farma.ru/ (сделать на WordPress или OpenCart) Дизайн и цветовое оформление должно немного отличаться. Так же, на сайт, необходимо добавить мини форум (вопросы, ответы и т.п.) Наполнение сайта беру на себя, нужен только ...