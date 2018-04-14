Сделать информационный сайт под ключ

Добрый день ,Марина! Хотела Вас пригласить пообщаться по разработке сайта танцевальной студии. Пожалуйста, свяжитесь со мной!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать информационный сайт под казиношные партнерки, с нормальным простым минималистичным дизайном и хорошим контентным заполнением заточенным под поисковое продвижение. Так же регистрация во всех партнерках + подключение их к сайту посредством реферальных ссылок.
Сайты наподобие: anvplays(точка)net , casino-profit(точка)xyz , bezdep (точка) online, faucetbitcoin (точка) ru
Сделать нужно на удобной и понятной системе управления сайтом.
Сайт не должен нарушать законодательство РФ, дабы не подвергался блокировкам и т.д.
Все это нужно под ключ с дальнейшей поддержкой (мониторинг партнерок, замена нерабочих, добавление новых, добавление нового контента для продвижения и т.д.).
Ждем ваши заявки. Предложения и вопросы в личку.
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