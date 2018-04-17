Добрый день. У кого есть опыт и кейсы в нише перевозка негабаритных грузов. Необходимо:

1. Создать сайт одностраничник (недорого) по образцу https://novokuzneck.federalsp.ru.

2. Регистрация и продвижение лендинга в топ выдачи поисковых систем Гугл и Яндекс.