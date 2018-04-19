Переделать Лендинги контент + немного верстки + немного графики

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок197 просмотров
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Привет коллеги! 

Суть задачи.  Заказчик занимается продажей различных товаров.  Он "скачал" из интернета лендинги, которые схожие по тематике с его продуктами. 

Эти "скачанные" лендинги, необходимо адаптировать, под товары заказчика.  Для этого как правило, необходимо заменить фото товара,  подогнать контент на лендинге под новый товар.  Например, сделать описание продукта, добавить фото составляющих компонентов товара, изменить гео признаки, флаги страны, комментарии специалистов из других стран. Телефоны, контактные данные, заголовки название товаров....

Работа не тяжелая, но подразумевает мыслительный процесс.  На сейчас объем 5 проектов. 

Примеры лендингов, которые надо адаптировать: 

https://goo.gl/1hgWoB

https://goo.gl/EbUkJM

https://goo.gl/iEt6e1

6 лет назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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