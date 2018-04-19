Нарисовать и сверстать landing page для сервиса. Пример дизайна, который нравится настолько что можно отсюда потырить цветовое решение и элементы дизайна :) https://ca.ixl.com/ https://ca.ixl.com/analytics/ Пожалуйста указывайте цены, заявки без указания цены рассматриваться не будут!
Переделать Лендинги контент + немного верстки + немного графики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет коллеги!
Суть задачи. Заказчик занимается продажей различных товаров. Он "скачал" из интернета лендинги, которые схожие по тематике с его продуктами.
Эти "скачанные" лендинги, необходимо адаптировать, под товары заказчика. Для этого как правило, необходимо заменить фото товара, подогнать контент на лендинге под новый товар. Например, сделать описание продукта, добавить фото составляющих компонентов товара, изменить гео признаки, флаги страны, комментарии специалистов из других стран. Телефоны, контактные данные, заголовки название товаров....
Работа не тяжелая, но подразумевает мыслительный процесс. На сейчас объем 5 проектов.
Примеры лендингов, которые надо адаптировать:
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