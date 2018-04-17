Разработка одностраничного сайта под ключ (онлайн оплата и адм-панель)

Для фирмы, специализирующейся на индивидуальном изготовлении штор, карнизов, жалюзи нужна новая лендинг-страница. Не в стиле сайта (он будет переделываться) s-house.ru и тем более, не как уже есть http://s-house.ru/promo-shtory// Примерное ТЗ прилагается, нужен продукт, который будет продавать, по ...