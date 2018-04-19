Сделать прототип сайта( верстка + интеграция )

Нужно сделать продающий лендинг для кафе, опыт в подобных тематиках обязательно! Тз и ссылки после цены и примеров работ соотвественно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать прототип сайта https://skyeng.ru/
должен быть функционал: личный кабинет и возможность онлайн-видеообучения на сайте (онлайн с учителем, а не видеоуроки)
данный сайт сделан на MODX
предлагайте свою цену – обсудим
C программиста требуется верстка, и интеграция
ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ
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