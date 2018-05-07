Разработка сайта для Кадастровых услуг

Работа выполнена профессионально и на хорошем уровне. В течение всего времени сотрудничества был на связи. Помог разобраться с вопросами, которые вызывали сомнения. Где нужно было, всегда проявлял разумную инициативу и предлагал интересные и рабочие решения. В общем зарекомендовал себя как очень умного и ответственного исполнителя. Спасибо, Влад. Я честно не ожидал такого уровня от фриланса, буду и дальше обращаться.