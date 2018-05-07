Разработка сайта для Кадастровых услуг

Сделать сайт, ез наполнения, только дизайн и блоки. Ориентируемся на http://molotok-na-chas.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать и запустить сайт для центра кадастровых услуг.
Занимаемся межеванием, кадастровым учетом, техническим учетом и топографической съемкой.
Требования к сайту:
Стильный, современный внешний вид, светлые тона, удобное предоставление информации, клиенты должны видеть, что мы солидная и серьезная организация и нам можно доверять.
Страницы:
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- Услуги (их будет 9)
- Сертификаты
- Контакты
Текста, если потребуются предоставим. Фото пока нет.
Также нужен будет логотип.
Поэтапная оплата, согласны на безопасную сделку.
Можем оплачивать на webMoney, Yandex, сбербанк
Хотелось бы сразу узнать цену и сроки
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