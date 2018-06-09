Интересует консультация и возможное создание сервиса массовых выплат на банковские карты Visa, Mastercard. В какую сторону смотреть я сам незнаю. По этому просьба оставлять заявки тем кто знает как это сделать.
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Сделать сайт, ез наполнения, только дизайн и блоки. Ориентируемся на http://molotok-na-chas.ru/
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