Лендинг для компании по производству лакокрасочных материалов

$50
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок614 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По моим рисункам сделать лендинг точь-в-точь. Конструкторы не интересуют. Нужна удобная админ панель, чтобы самой можно было все менять на сайте. В бюджет входит домен и хостинг.

6 лет назад
Lizavetta_ml
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта для Кадастровых услуг

    Требуется разработать и запустить сайт для центра кадастровых услуг. Занимаемся межеванием, кадастровым учетом, техническим учетом и топографической съемкой. Требования к сайту: Стильный, современный внешний вид, светлые тона, удобное предоставление информации, клиенты должны видеть, что мы солидная и серьезная ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать небольшой сайт на движке tilda

    Нужен сайт по образу и подобию: http://www.horogym.ru/ Собрать надо будет на конструкторе: https://tilda.cc Примерная структура: - Главная - Каталог курсов с ценами - Страничка курса с преподавателем сразу - Список преподавателей - Фото спортивных залов (условия) - Контакты Текстовый контент есть, фоток пока нет, надо будет ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сервис массовых выплат

    Интересует консультация и возможное создание сервиса массовых выплат на банковские карты Visa, Mastercard.  В какую сторону смотреть я сам незнаю. По этому просьба оставлять заявки тем кто знает как это сделать.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт по примеру

    Требуется создание сайта.  Вот пример того, что требуется giftsmsk.ru/   По сути это коробка для сбора информации с других сайтов.    Мы являемся дилерами нескольких компаний. У них есть автоматизированные сайты и они предоставляют некий код, который позволяет пылесосить ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать прототип сайта( верстка + интеграция )

    Сделать прототип сайта https://skyeng.ru/ должен быть функционал: личный кабинет и возможность онлайн-видеообучения на сайте (онлайн с учителем, а не видеоуроки)  данный сайт сделан на MODX  предлагайте свою цену – обсудим C программиста требуется верстка, и интеграция  ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг для кафе

    Нужно сделать продающий лендинг для кафе,  опыт в подобных тематиках обязательно! Тз и ссылки после цены и примеров работ соотвественно.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать Лендинги контент + немного верстки + немного графики

    Привет коллеги!  Суть задачи.  Заказчик занимается продажей различных товаров.  Он "скачал" из интернета лендинги, которые схожие по тематике с его продуктами.  Эти "скачанные" лендинги, необходимо адаптировать, под товары заказчика.  Для этого как правило, необходимо заменить фото товара,  ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка продающей страницы

    Нарисовать и сверстать landing page для сервиса.  Пример дизайна, который нравится настолько что можно отсюда потырить цветовое решение и элементы дизайна :) https://ca.ixl.com/  https://ca.ixl.com/analytics/ Пожалуйста указывайте цены, заявки без указания цены рассматриваться не будут!

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад