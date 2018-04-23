Оценка дизайнера на сайт

2. ДАННЫЕ:

Есть сайт = https://intek27.ru/.

Работа модулей: из структуры останется абсолютно все то же самое, что есть сейчас на сайте.

- Главная;

- Каталог;

- Карточка товаров;

- Поиск;

- Форма обратной связи (добавится на сайт);- Корзина: Кроме существующего функционала мы хотим добавить "малую корзину" по примеру сайта http://doghouse.ru/

Пример: http://www.screencapture.ru/file/ef142c0B;

- Личный кабинет;

- Форма регистрации;

- Форма заказа товара;

- Все статичные разделы.

То есть по факту, все что есть на сайте - будет и на новом!!!!

Единственное, у них есть пустые разделы, которые будут выглядеть следующим образом:

Раздел "Наши сотрудники" https://intek27.ru/page/nashi-sotrudniki - хотят сделать структурой по примеру: https://tariland.ru/team/ (включая переход на каждого сотрудника в отдельную "Карточку");

Раздел "Сертификация на продукцию" https://intek27.ru/page/sertifikatyi-n...roduktsiyu - стандартная галерея фотографий с возможностью увеличения при клике в отдельном модальном окне;

Раздел "Партнеры" https://intek27.ru/page/nashi-postavschiki - стандартная галерея фотографий (в них будут логотипы), при клике идет переход на страницу партнера. В будущем планируем добавить над партнерами текст краткий о том, как стать их партнером;

Теперь важные моменты для оценки со стороны админки друпала!

- У них в личном кабинете две категории клиентов: Мебельщики и Частные лица. Регистрируются все клиенты самостоятельно, Заказчик получает заявки на почту. Там уже проверяют все данные, одобряют и настраивает ЛК клиенту. Им важно, чтобы они могли самостоятельно создавать новые категории пользователей в ЛК, и сами могли бы настраивать их функции.НО ВИЗУАЛЬНО НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА

Теперь о функционале, который видит пользователь: он может лишь видеть историю заказов/повторять через них заказ, видеть свои контактные данные/редактировать их, может добавить платежную карту к экваерингу, задавать автоматический адрес доставки и тип оплаты.. но тем не менее в Форме заказа товара иметь возможность самостоятельно изменить и адрес, и тип, если вдруг необхдимо (причем оформление в самом заказе, не меняет автоматическую подстановку адреса и типа оплаты вообще). Клиент даже может включать/выключать себе рассылку. И после захода в ЛК - каждый клиент видит товары с теми ценами, которые мы настроили ему через админку. При повторении заказа открывается форма заново, чтобы можно было поменять тип оплаты и адрес.

- Скидки: Заказчику нужен функционал с возможностью добавлять скидку отдельно на каждого клиента сверху типа цены.

Причем Заказчик может дать скидку на товар или группу товаров в процентном эквиваленте (скидка 5 или 6, или вообще 10,5%), Заказчик может дать скидку фиксированной цены (скидка 500 рублей на товар или группу или даже 509 рублей и 50 копеек); Заказчик может установить фиксированную стоимость товара (он будет стоить именно столько независимо от типа цены или акции или чего-то еще). СКИДКА НА РАСПРОДАЖУ НЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ!;

- Скидка по времени (Заказчик может устанавливать в админке чтобы скидки, которые действуют на товар или группу) действовали в определенный период (дни и время). СКИДКА НА РАСПРОДАЖУ НЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ!;

СЛЕДОВАТЕЛЬНО КАРТОЧКУ ТОВАРА НУЖНО ПРОРИСОВАТЬ С ТЕМ, ЧТО БУДЕТ ВИЗУАЛЬНО ОБОЗНАЧАТЬСЯ СКИДКА

- На товарах есть функционал акции, причем Заказчик может устанавливать время действия акции (как скидки). Только время отображается в внутри карточки товара и в каталоге на карточке товара https://intek27.ru/promo

- В карточке товаров/каталоге не должны показываться остатки. Но тем не менее эти данные должны приходить из 1С на сайт, чтобы клиент не мог положить кол-во товаров в корзину больше, чем есть в 1С. При попытке увеличения кол-ва товаров для покупки - должна появляться Всплывашка "Ориентировочное поступление товара [число]". Данные по числу поступают из 1С. ВАЖНО, несмотря на остатки товара - максимальное кол-во, которое может клиент положить в корзину - 50 штук. Также важно, чтобы корзина отображала кол-во товара внутри какой-то условной цифрой. Но у товаров есть единица измерения как лист, так и отрезной материал. Так вот... если ед.измерения = лист. То каждый лист - это +1 к общему кол-ву товаров в корзине. Если ед.измерения = отрезной материал (кромка), то сколько бы клиент не добавлял кол-ва отрезного материала - общее значение кол-ва товара не изменяется (не прибавляется).;

- Форма заказа: Также как и на сайте. Клиент может выбирать дату доставки товара, кроме праздничных и выходных дней. Причем эти дни будут визуально в календаре помечаться (+ их нельзя будет выбирать при клике). Более того, необходимо... чтобы в админке мы могли менять эти дни, если вдруг у нас будет принято такое решение руководителем (выходить в такой-то день несмотря на профессиональный календарь). Также важно, что клиент может выбирать в качестве дня доставки - следующий день, при условии... что заказ делается до 16:00 по местному времени (по Хабаровскому). Если заказ делается после 16:00, то следующий день исчезает из календаря. ВАЖНО!!! Если вдруг клиент долго оформляет заказ: скажем начал делать в 15:30, отвлекся... потом продолжил с незакрытой страницей работать, но завершил заполнение условно в 16:01. Необходимо... чтобы сайт учитывал такой момент и не позволял оформить заказ (всплывашка в модальном окне: "Упс, уже 16:00, мы не сможем осуществить доставку завтра").;

- Адрес доставки в Форме заказа: также как и на сайте. Но нужно будет доработать, чтобы все было по единому образцу заполнения, автокомплитом предлагается правильный адрес в зависимости от сделанных грамматических ошибок и введенных первых символов.- ПОИСК. Надо чтобы поиск был как у аптек (со словарями; заменял грамматические ошибки; автокомплит; всплывашками предлагал "Может Вы ищете это?")

- Умный фильтр в том виде, в каком он есть.

3. ЗАДАЧА:

Нужна помощь в оценке. Чтобы я мог продать клиенту и если он выберет твой ценник - продать ему тебя

.Желательно по пунктам