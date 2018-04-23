Создать дизайн группы вконтакте под ключ

[b]2. ДАННЫЕ: [/b]Есть сайт = [url=https://intek27.ru/]https://intek27.ru/[/url]. Работа модулей: из структуры останется абсолютно все то же самое, что есть сейчас на сайте. - Главная; - Каталог; - Карточка товаров; - Поиск; - Форма обратной связи (добавится на сайт);- Корзина: Кроме существующего функционала мы хотим добавить ...
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Приветствую. Требуется для группы онлайн школы создать дизайн. Отрисованный вручную. Сначала шапку. потом все остальное вплоть до картинок постов :) от вас портфолио и адекватность. Портфолио только на оформление групп в ВК.
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