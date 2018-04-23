Дизайн детский

Привет!

нужен дизайн:

1. заменить верхнюю плашку(картинку) на фейсбуке https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/

2. сделать новую плашку(картинку) на ютубе https://www.youtube.com/channel/UC4eFcZQZyXPxIkr43OYGuRQ

3. Вырезать фотки людей/логотипы фирм отдельными картинками из растяжки (см прикрепил)

4. на 6 фото/коллажей - детей нужно наложить красиво текст, чтобы можно было распечатать больших размеров. Фото надо найти в стоке.

5. 10 шт флаеров для email-рассылки в одном стиле:

- письмо за 48 часов до сбора

﻿- письмо за 24 часа до сбора

﻿- начали сбор средств

﻿- ﻿собрали 25%

﻿- ﻿собрали 50%

﻿- ﻿собрали 75%

﻿- ﻿собрали 90%

﻿- выходим на бонус

﻿- конец сбора

﻿- благодарность

6. Сделать 2 картинку с детьми для сайта вставить наше лого+ребенка+как то связать с темой "Сбор пожертвований для детского образования"

7. Сделать дизайн растяжки brand-wall - размеры 2 на 4 метра. Файл чтобы там были все размеры - чтобы я только отнес в типографию на печать с отступами и тд как полагается