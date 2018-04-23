Оформление обложки для группы ВК

Привет! нужен дизайн: 1. заменить верхнюю плашку(картинку) на фейсбуке https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/ 2. сделать новую плашку(картинку) на ютубе https://www.youtube.com/channel/UC4eFcZQZyXPxIkr43OYGuRQ 3. Вырезать фотки людей/логотипы фирм отдельными картинками из растяжки (см прикрепил) 4. на 6 фото/коллажей - детей нужно наложить красиво текст, чтобы можно было распечатать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обложка для группы ВКонтакте
1. Ссылка на группу: https://vk.com/club165531213
2. Полностью ваше видение по моим критериям (ниже подробно расписано то, что хочу видеть).
3. Примеры дизайна, которые мне нравятся: https://ru.pinterest.com/xantonsmirnovx/pins/
4. Обложка будет задавать единый стиль оформления для будущих постов.( Это будет проявляться в цветовой гамме оформления, а не фиксированных элементах)
5. Примеры отличных работ:
- https://vk.com/gandi_says_that
6. Формат работы.
- Предоплат не делаю. Если хотите обезопасить себя от обмана, присылайте скриншоты с вод. знаками, и т.д.
- Для тех, кто реально понимает о чем речь и имеет богатый опыт. Присылайте портфолио.
- Возможно, дизайнер потребуется на постоянную основу, во многом будет зависеть от качества выполненной вами работы.
7. Что должно быть в обложке?
Название компании и вид деятельности посередине (по размещению вида деятельности могут быть варианты)
Основная цветовая гамма красный, оранжевый, лиловый (в этом диапазоне). Желтый не приветствуется. Возможно использовать холодные цвета, как штрих, который будет подчеркивать какую-то деталь, для контраста.
В качестве фона не должно быть, ограничивающего пространства, то есть это может быть небо, вода, космос и прочее, но ни в коем случае не стена и т.д.
Может эксплуатироваться тематика космоса/неба и визуализация взлёта, подъёма, перехода на новый уровень, т.е. должна прослеживаться связь с названием группы.
8. Шапка группы не должна получиться мрачной!
9. Должна быть кнопка, либо стрелка с надписью по типу: оставьте заявку на продвижение в сообщениях группы.
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