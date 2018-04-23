Редизайн игрового сайта.

Есть большой сайт (главная + 5 уникальных, очень сложных внутренних страниц + десятка 2 всплывающих окон), необходимо сделать его полный редизайн и дизайн мобильной версии. Тематика - игровая (киберспорт). Времени достаточно. Бюджет конкретный (никакой почасовой оплаты). Скидывайте ссылки на готовые (работающие) сайты, которые вам кажуться найболее успешными для вас. За более детальной информацией - по контактам)