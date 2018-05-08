Лендинг адаптив

Проект оказался более сложным, чем я ожидал. Было много неопределенностей, переделок, доработок. Один блок приходилось отрисовывать несколько раз, и каждый раз возвращались к тому, чтобы предложено Александром. Несмотря на большое количество правок, Александр сделал все пожелания, не требуя доплаты за каждый отрисованный вариант. Всплывающие окна были так же нарисованы, и перерисованы несколько раз. В итоге получился красивый современный легкий дизайн. Супер! 5 баллов, сейчас я уверен, что у меня есть дизайнер, в качестве которого я могу не сомневаться.