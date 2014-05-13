Дизайн главной страницы сайта

Необходимо разработать страницу для благотворительного фонда. Лендинг должен быть креативный и интересный по типу тех, что публикуются в Рейтинге Рунета. Дизайнеры, которые делают лендинги в стиле бизнес молодости не подходят. Также не рассматриваю исполнителей без отзывов.