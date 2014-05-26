Дешево отрисовать и отверстать 3 страничный сайт

Уважаемые, веблансеры! Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку дизайна сайта. 1.1. Тематика сайта: персональный сайт стоматологической клиники. 1.2. Цель создания сайта: 1.2.1. Открыть дополнительный канал привлечения потенциальных клиентов; 1.2.2. Сбор контактных данных потенциальных клиентов; 1.2.3. Повышение имиджа ...
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Здравствуйте.
Кто хочет поупражняться в своих навыках ну и просто желающим:
1) главная страница: логотип (будет свой), телефоны, кнопка обратного звонка, форма заказа, какой то типа баннер, рассказывающий про преимущества заказа именно в этой фирме, картинки двух видов котлов, небольшие описания, контакты.
Короче что-то типа лендинга.
2) шаблон страницы описания котла
разместить такую информацию http://3809400.ru/katalog/kotly/burzhuy-k/
в таблице добавить фото для каждой модели
третья страница, на том же шаблоне, только с другой информацией
http://3809400.ru/katalog/kotly/kotly-tverdotoplivnye-kvr/
технические характеристики и габаритные размеры разместить на этой же странице
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