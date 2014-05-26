Дешево отрисовать и отверстать 3 страничный сайт

Здравствуйте.

Кто хочет поупражняться в своих навыках ну и просто желающим:

1) главная страница: логотип (будет свой), телефоны, кнопка обратного звонка, форма заказа, какой то типа баннер, рассказывающий про преимущества заказа именно в этой фирме, картинки двух видов котлов, небольшие описания, контакты.

Короче что-то типа лендинга.

2) шаблон страницы описания котла

разместить такую информацию http://3809400.ru/katalog/kotly/burzhuy-k/

в таблице добавить фото для каждой модели

третья страница, на том же шаблоне, только с другой информацией

http://3809400.ru/katalog/kotly/kotly-tverdotoplivnye-kvr/

технические характеристики и габаритные размеры разместить на этой же странице