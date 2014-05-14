Редизайн лендинга

Добрый день. Рассмотрю опытного специалиста, кто рисовал лендинги. Есть структура + образец откуда взят принцип.А также вёрстка лединга.Обязательно портфолио и скайп. В расчете на постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Рассмотрю опытного специалиста, кто рисовал лендинги. Есть структура + образец откуда взят принцип. Примерно 15 блоков. Обязательно портфолио и скайп. В расчете на постоянное сотрудничество.
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