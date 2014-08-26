Дизайн обучающего сервиса

Разрабатывали дизайн для необычного проекта, с Марией работаем в первый раз. Проект длинный и создание дизайна заняло продолжительное время. Мария проявила себя как инициативный дизайнер, адекватно реагировала на множество замечаний. С коммуникацией проблем на возникало. Результат отличный, надеемся на дальнейшее сотрудничество.