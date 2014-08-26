Дизайн обучающего сервиса

http://roo24.ru/category/domashnie-kompyutery/ Фильтр по параметрам, нужно отрисовать бюджет 300р яндекс денег
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать логотип и дизайн основных страниц сервиса, посвященного обучению иностранным языкам по скайпу.
Около 10 страниц.
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