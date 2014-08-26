Дизайн обучающего сервиса

$2500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка162 просмотра
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Разработать логотип и дизайн основных страниц сервиса, посвященного обучению иностранным языкам по скайпу.

Около 10 страниц.

10 лет назад
michailo
Михаил 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$2500
21 день
Разрабатывали дизайн для необычного проекта, с Марией работаем в первый раз. Проект длинный и создание дизайна заняло продолжительное время. Мария проявила себя как инициативный дизайнер, адекватно реагировала на множество замечаний. С коммуникацией проблем на возникало. Результат отличный, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Очень интересный проект, на протяжении которого Михаил показал себя как отличный заказчик и приятный в общении человек. Всегда готов к оригинальным идеям, обсуждению, составлению дополнительных спецификаций, если это требуется. Рекомендую к сотрудничеству.
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