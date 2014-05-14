Разработка баннеров для сервиса

Баннер должен содержать:

1. лого (смотрите на сайте - надпись Деловод) и возможно вариант с буковй "Д" (вот есть на фейсбуке) https://www.facebook.com/delovodua

2. Описание главных функций (текстовки на слайдере на главной странице delovod.ua)

3. Сообщение "Бесплатный базовый пакет навсегда" (варианты - "Базовый пакет услуг - бесплатно и навсегда", "Бесплатно и навсегда" и т.д.).

4. Действие-призыв "Попробовать бесплатно", "Попробовать без регистрации"

В целом наша аудитория - частные лица предприниматели 22-35 лет, бухгалтера, обслуживающие предпринимателей.

Баннера нужны для медийной рекламы в Гугл .

Общие требования

https://support.google.com/partners/answer/176108?hl=ru

Формат баннера: GIF, JPG, SWF (Flash), PNG.

Размер баннера: 320*50, 468*60, 728*90, 250*250, 200*200, 336*280, 300*250, 120*600, 160*600

Объем файла: до 50 Кб

Примечания: Объявления должны поддерживать формат Flash версий 4–10. Необходимо

указать изображение по умолчанию. Анимация не должна превышать более 30 секунд, последний

кадр в анимированном объявлении должен содержать следующий код ActionScript: "stop()

". Необходимо добавить слой clickTag. Этот слой должен быть самым верхним. В одном

объявлении можно использовать не более двух слоев clickTag. Максимальная частота кадров - 24

кадра в секунду.