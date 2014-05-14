Разработка баннеров для сервиса

Пример snab-opt ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Баннер должен содержать:
1. лого (смотрите на сайте - надпись Деловод) и возможно вариант с буковй "Д" (вот есть на фейсбуке) https://www.facebook.com/delovodua
2. Описание главных функций (текстовки на слайдере на главной странице delovod.ua)
3. Сообщение "Бесплатный базовый пакет навсегда" (варианты - "Базовый пакет услуг - бесплатно и навсегда", "Бесплатно и навсегда" и т.д.).
4. Действие-призыв "Попробовать бесплатно", "Попробовать без регистрации"
В целом наша аудитория - частные лица предприниматели 22-35 лет, бухгалтера, обслуживающие предпринимателей.
Баннера нужны для медийной рекламы в Гугл .
Общие требования
https://support.google.com/partners/answer/176108?hl=ru
Формат баннера: GIF, JPG, SWF (Flash), PNG.
Размер баннера: 320*50, 468*60, 728*90, 250*250, 200*200, 336*280, 300*250, 120*600, 160*600
Объем файла: до 50 Кб
Примечания: Объявления должны поддерживать формат Flash версий 4–10. Необходимо
указать изображение по умолчанию. Анимация не должна превышать более 30 секунд, последний
кадр в анимированном объявлении должен содержать следующий код ActionScript: "stop()
". Необходимо добавить слой clickTag. Этот слой должен быть самым верхним. В одном
объявлении можно использовать не более двух слоев clickTag. Максимальная частота кадров - 24
кадра в секунду.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Нужен дизайнер для разработки сайта недвижимости. Возможно постоянное дальнейшее сотрудничество. Наличие портфолио обязательно, что исключает резюме кандидатов со свежеми регистрациями. Детели проекта расскажу при личном общение.Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт10 лет назад
- $9
http://roo24.ru/category/domashnie-kompyutery/ Фильтр по параметрам, нужно отрисовать бюджет 300р яндекс денегЗавершен10 лет назад
Нужен дизайн главной страницы сайта. Бюджет не огромный, так что огромные суммы можете не предлагать. Без портфолио заявки не рассматриваются.Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт10 лет назад
- $220
Здравствуйте! Требуется разработать дизайн для компании занимающей строительством деревянных домов, бань и производством бытовок/блок-контейнеров Что нужно: главная, каталог, внутр. страница товара каталога, новости, контакты/ формы связи Стоимость: 4500 главная + 450 за внутр.Завершен10 лет назад
- $500
Нужен дизайн -интернет магазин- 6 страниц - PrestaShop.Завершен10 лет назад
Добрый день. Рассмотрю опытного специалиста, кто рисовал лендинги. Есть структура + образец откуда взят принцип. Примерно 15 блоков. Обязательно портфолио и скайп. В расчете на постоянное сотрудничество.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Рассмотрю опытного специалиста, кто рисовал лендинги. Есть структура + образец откуда взят принцип.А также вёрстка лединга.Обязательно портфолио и скайп. В расчете на постоянное сотрудничество.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте, нужен вебдизайнер на постоянную работу. Укажите в заявке свой скай и портфолио работ. Желательно с Харькова (Украина) есть свой офис здесь. Зарплата от 3000 грн.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад